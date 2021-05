Una vita, anticipazioni 7 maggio: un duro colpo per i Dominguez (Di venerdì 7 maggio 2021) I Dominguez dovranno fare i conti con una terribile scoperto che ovviamente li metterà in grandissima agitazione. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 7 maggio, rivelano che José, Cinta e Arantxa riceveranno il referto dal laboratorio che ha analizzato il sangue di Bellita e scopriranno che la donna è stata avvelenata. Intanto, Genoveva e Felipe inizieranno i preparativi per le loro nozze. Infine, Cesareo informerà Felicia del fatto che Camino e Maite si vedono di nascosto e la donna andrà su tutte le furie e si recherà dalla pittrice per intimarle di stare lontano da sua figlia. Una vita, spoiler 7 maggio: Felicia arrabbiata con Maite le intimerà di stare lontano da Camino Genoveva e Felipe hanno deciso di formalizzare la loro relazione con il matrimonio ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 maggio 2021) Idovranno fare i conti con una terribile scoperto che ovviamente li metterà in grandissima agitazione. LeUnainerenti la puntata in onda oggi 7, rivelano che José, Cinta e Arantxa riceveranno il referto dal laboratorio che ha analizzato il sangue di Bellita e scopriranno che la donna è stata avvelenata. Intanto, Genoveva e Felipe inizieranno i preparativi per le loro nozze. Infine, Cesareo informerà Felicia del fatto che Camino e Maite si vedono di nascosto e la donna andrà su tutte le furie e si recherà dalla pittrice per intimarle di stare lontano da sua figlia. Una, spoiler 7: Felicia arrabbiata con Maite le intimerà di stare lontano da Camino Genoveva e Felipe hanno deciso di formalizzare la loro relazione con il matrimonio ...

