“Un hub vaccinale ad Eboli” | l’appello del comitato cittadino dell’Anpi

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 7 maggio 2021) Hub vaccinali ad. Èlanciato dall’Anpi della Valle del Sele che, nei giorni scorsi, ha scritto al commissario prefettizio diper chiedere di individuare – e mettere a disposizione – strutture mobili o immobili per far partire il centrodi popolazione. “La liberazione dal Coronavirus non passa solo per le restrizioni delle libertà individuali e i sacrifici richiesti a cittadini, ma passa anche per le azioni positive delle amministrazioni comunali. In particolare, la vaccinazione di popolazione presso i comuni. Abbiamo chiesto al commissario De Iesu di adoperarsi e mettere a disposizione strutture immobili e mobili nelle disponibilità della città, in sinergia con il Distretto Sanitario di, per far partire un “centrodi popolazione” pure a ...