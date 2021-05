Un embrione umano artificiale dalle cellule staminali (Di venerdì 7 maggio 2021) La tecnica, messa a punto nei laboratori dell’università di Exeter, permette di ottenere un embrione di sei giorni a partire da cellule staminali umane. Sarà preziosa per studiare i problemi di infertilità e per migliorare la fecondazione assistita (foto: University of Exeter)Nonostante i progressi della scienza nell’ultimo secolo, sappiamo ancora pochissimo dello sviluppo naturale degli embrioni umani. Una miriade di questioni etiche e tecnologiche rendono infatti complicate le ricerche, sia in vivo che in vitro. Dall’Inghilterra arriva però una nuova scoperta che potrebbe aiutare a fare luce su questo aspetto cruciale del nostro sviluppo: uno studio dell’università di Exeter, appena pubblicato sulle pagine della rivista Cell Stem Cell, descrive una nuova tecnica che permette di ottenere strutture analoghe a un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) La tecnica, messa a punto nei laboratori dell’università di Exeter, permette di ottenere undi sei giorni a partire daumane. Sarà preziosa per studiare i problemi di infertilità e per migliorare la fecondazione assistita (foto: University of Exeter)Nonostante i progressi della scienza nell’ultimo secolo, sappiamo ancora pochissimo dello sviluppo naturale degli embrioni umani. Una miriade di questioni etiche e tecnologiche rendono infatti complicate le ricerche, sia in vivo che in vitro. Dall’Inghilterra arriva però una nuova scoperta che potrebbe aiutare a fare luce su questo aspetto cruciale del nostro sviluppo: uno studio dell’università di Exeter, appena pubblicato sulle pagine della rivista Cell Stem Cell, descrive una nuova tecnica che permette di ottenere strutture analoghe a un ...

Advertising

statodelsud : Ottenuto in provetta un embrione umano di 6 giorni: lo studio - Pino__Merola : Ottenuto in provetta un embrione umano di 6 giorni: lo studio - crispadafora : RT @SkyTG24: Ottenuto in provetta un embrione umano di 6 giorni: lo studio - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Ottenuto in provetta un embrione umano di 6 giorni: lo studio - Marilenapas : RT @SkyTG24: Ottenuto in provetta un embrione umano di 6 giorni: lo studio -

Ultime Notizie dalla rete : embrione umano Un embrione umano artificiale dalle cellule staminali La tecnica, messa a punto nei laboratori dell'università di Exeter, permette di ottenere un embrione di 6 giorni a partire da cellule staminali umane. Sarà preziosa per studiare i problemi di infertilità e per migliorare la fecondazione ...

Ottenuto in provetta un embrione umano di 6 giorni Non esisteva, finora, una tecnica così "semplice" per ottenere in laboratorio un 'simil - embrione', ossia una struttura del tutto simile a quella di un embrione umano a pochi giorni dalla fecondazione, sulla quale studiare come si sviluppa un embrione umano, gli incidenti di percorso che possono portare a non attecchire nell'utero, causando aborti ...

Ottenuto in provetta un embrione umano di 6 giorni - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Un embrione umano artificiale dalle cellule staminali La tecnica, messa a punto nei laboratori dell’università di Exeter, permette di ottenere un embrione di 6 giorni a partire da cellule staminali umane. Sarà preziosa per studiare i problemi di infertil ...

Studio, E-cig dannosa per la fertilità femminile e maschile (ANSA) - ROMA, 06 MAG - Anche il fumo da sigaretta elettronica danneggia la fertilità, femminile e maschile. Il liquido delle e-cig sembra infatti avere un effetto più marcato delle sigarette tradizio ...

La tecnica, messa a punto nei laboratori dell'università di Exeter, permette di ottenere undi 6 giorni a partire da cellule staminali umane. Sarà preziosa per studiare i problemi di infertilità e per migliorare la fecondazione ...Non esisteva, finora, una tecnica così "semplice" per ottenere in laboratorio un 'simil -', ossia una struttura del tutto simile a quella di una pochi giorni dalla fecondazione, sulla quale studiare come si sviluppa un, gli incidenti di percorso che possono portare a non attecchire nell'utero, causando aborti ...La tecnica, messa a punto nei laboratori dell’università di Exeter, permette di ottenere un embrione di 6 giorni a partire da cellule staminali umane. Sarà preziosa per studiare i problemi di infertil ...(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Anche il fumo da sigaretta elettronica danneggia la fertilità, femminile e maschile. Il liquido delle e-cig sembra infatti avere un effetto più marcato delle sigarette tradizio ...