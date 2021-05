Traffico Roma del 07-05-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto ancora problemi sul grande raccordo anulare per una manifestazione in atto con coda in carreggiata esterna tra Ardeatina hai Casilina in carreggiata interna invece tra La Rustica è la Casilina e coda per incidente sulla complanare del tratto Urbano dell’a24 tra Tor Cervara e lo svincolo per il raccordo anulare in uscita dalla città a Furio Camillo e ilè rallentato per un incidente su via Tuscolana all’altezza di viale Amelia In entrambe le direzionirallentato per incidente anche su via Aurelia all’altezza di via Dei Carpegna a Osteria Nuova ancora code per incidente su via Anguillarese con ripercussioni anche su via querro Per quanto riguarda il trasporto pubblico è interrotto il servizio ferroviario della lineaViterbo per una ...