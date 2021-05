Roma, confronto tra squadra e tifosi dopo l’allenamento: presente anche Tiago Pinto (Di venerdì 7 maggio 2021) confronto tra la squadra giallorossa e circa 200 tifosi stamattina a Trigoria. Subito dopo l’allenamento una rappresentativa della Roma guidata da Pellegrini e Dzeko in prima fila, ha incontrato degli esponenti della curva che erano presenti all’esterno del Fulvio Bernardini. Non una contestazione ma la tifoseria giallorossa ha voluto porre l’attenzione sul finale di stagione perchè ci saranno due sfide a cui il tifoso della Roma tiene molto, ovvero Inter e Derby soprattutto, chiedendo alla squadra di approcciarle nel modo giusto e pensare al nuovo corso con Mourinho solo al termine dell’anno sportivo. Ha assistito al faccia a faccia, senza partecipare, anche il general manager Tiago Pinto. ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021)tra lagiallorossa e circa 200stamattina a Trigoria. Subitouna rappresentativa dellaguidata da Pellegrini e Dzeko in prima fila, ha incontrato degli esponenti della curva che erano presenti all’esterno del Fulvio Bernardini. Non una contestazione ma la tifoseria giallorossa ha voluto porre l’attenzione sul finale di stagione perchè ci saranno due sfide a cui il tifoso dellatiene molto, ovvero Inter e Derby soprattutto, chiedendo alladi approcciarle nel modo giusto e pensare al nuovo corso con Mourinho solo al termine dell’anno sportivo. Ha assistito al faccia a faccia, senza partecipare,il general manager. ...

