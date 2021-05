Reclutamento docenti, la riforma non è più rinviabile: il “Patto per l’Istruzione” agli ultimi dettagli (Di venerdì 7 maggio 2021) Si sta concludendo la stesura del Patto per l'istruzione: dopo la riunione del 6 maggio il ministro Bianchi ha incontrato nuovamente le organizzazioni sindacali confederali nella mattina del 7 maggio. Le integrazioni chieste dai sindacati al testo di partenza dovrebbero essere accolte ma al momento si sta definendo il testo definitivo con gli ultimi dettagli. Grande attesa per il Reclutamento e per gli impegni in termini di rinnovo contrattuale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Si sta concludendo la stesura delper l'istruzione: dopo la riunione del 6 maggio il ministro Bianchi ha incontrato nuovamente le organizzazioni sindacali confederali nella mattina del 7 maggio. Le integrazioni chieste dai sindacati al testo di partenza dovrebbero essere accolte ma al momento si sta definendo il testo definitivo con glidett. Grande attesa per ile per gli impegni in termini di rinnovo contrattuale. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Reclutamento docenti, la riforma non è più rinviabile: il “Patto per l’Istruzione” agli ultimi dettagli - valechindamo : Il #PNRR annuncia riforma dell'organizzazione della #scuola (riduzione alunni per classe + superamento divisione pe… - TecnicaScuola : Concorsi, reclutamento, carriera docenti e alunni per classe nei piani del Ministro [VIDEO] --… - infoitinterno : Concorsi, reclutamento, carriera docenti e alunni per classe nei piani del Ministro [VIDEO] - Notizie Scuola - scuola_blog : E ancora: formazione dei docenti, reclutamento, edilizia... Tutte le intenzioni del ministro. -