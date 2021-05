Prova a scappare dalla RSA calandosi dal balcone: 91enne muore a causa delle lesioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Voleva scappare dalla casa di riposo in cui si trovava a vivere da metà dello scorso settembre ma è morto, nel tentativo di fuga. La tragedia è avvenuta in provincia di Pavia, a Robbio, presso la fondazione Galtrucco dove si era trasferito in seguito alla morte della moglie (evento che lo aveva molto Provato). Giuseppe L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Volevacasa di riposo in cui si trovava a vivere da metà dello scorso settembre ma è morto, nel tentativo di fuga. La tragedia è avvenuta in provincia di Pavia, a Robbio, presso la fondazione Galtrucco dove si era trasferito in seguito alla morte della moglie (evento che lo aveva moltoto). Giuseppe L'articolo NewNotizie.it.

