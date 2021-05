Processo Cucchi, in appello pene più dure: condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale due carabinieri (Di venerdì 7 maggio 2021) Aumento di pena per Di Bernardo e D'Alessandro accusati del pestaggio che ha poi portato alla morte il geometra. Per l'accusa di falso, quattro anni a Mandolini e due anni e sei mesi per Tedesco. Per quest'ultimo il pg aveva chiesto l'assoluzione Leggi su repubblica (Di venerdì 7 maggio 2021) Aumento di pena per Di Bernardo e D'Alessandro accusati del pestaggio che ha poi portato alla morte il geometra. Per l'accusa di falso, quattroa Mandolini e duee sei mesi per Tedesco. Per quest'ultimo il pg aveva chiesto l'assoluzione

