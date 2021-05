Post Frosinone-Vicenza | le dichiarazioni degli allenatori

(Di venerdì 7 maggio 2021) Oggi 7 Maggio 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la garadi Serie B. Si sono poi rilasciate ledei duenel. Nel primo tempo le squadre si sono studiate ma i padroni di casa hanno giocato meglio e creato più occasioni rispetto agli ospiti. Nella seconda metà del secondo tempo iltrova la rete del vantaggio ma dopo due minuti arriva la reazione delche pareggia i conti ma non riesce a vincere.1-1: pareggio dei ciociari sui Veneti: che cosa ha detto Fabio Grosso? L’allenatore del ...

... Brescia, Chievo, SPAL 53; Reggina 50; Cremonese 48;47; Pisa, Vicenza 45; Ascoli 44; Pordenone 42; Cosenza 35; Reggiana 34; Pescara 32; Entella 23 Informazioni sull'autore del...Clotet, però, per essere sicuro di giocare la- season, deve vincere la prossima a Monza. ... Pari (1 - 1) trae Vicenza. In coda, si salva aritmeticamente l'Ascoli (2 - 0 al Cittadella), ...Durante il post Frosinone-Vicenza si sono rilasciate le dichiarazioni dei due Mister. Volete sapere tutto? scopriamolo insieme nell'articolo.E’ importante finire bene, anche se siamo stati bravi a venire fuori da una situazione difficile. Peccato, però è stato importante reagire e riprendere la gara dopo essere andati sotto. Non abbiamo di ...