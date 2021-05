Mercato Atalanta | idea Sardar Azmoun | il Messi dell' Iran che fa valanghe di gol in Russia

Advertising

Bergamo - Il vento dell'Est soffia ancora nelle vele delle strategie didell '. Che nell'ultimo anno e mezzo ha portato a Bergamo prima, nell'estate 2019, l'ucraino Ruslan Malinovskyi (proveniente però dai belgi del Genk), poi la scorsa estate il russo ......lì parliamo di società gestite con budget che non sono fonte della raccolta economica sul, ... in modo da avvicinarsi alle società modello, come l'".Ora la Dea torna a guarda al mercato russo. Dove brilla la stella di Sardar Azmoun, stella del calcio iraniano e della sua Nazionale (con cui ha segnato 34 gol in appena 52 partite), attaccante dai pi ...Mercato Milan: occasione Trincao. Il Barcellona pensa al prestito, ma c'è anche la Roma Al momento del suo arrivo a Barcellona lo scorso giugno, Francisco ...