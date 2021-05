La Roma e l’Europa League: i ricavi dall’edizione 20/21 (Di venerdì 7 maggio 2021) Serviva un’impresa, che non è arrivata. La Roma viene eliminata dal Manchester United nelle semifinali di UEFA Europa League. Ai giallorossi non è bastato un successo per 3-2 per ribaltare la sconfitta dell’andata, quando i Red Devils si sono imposti con un netto 6-2. E dire che la formazione di Fonseca era quasi riuscita a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) Serviva un’impresa, che non è arrivata. Laviene eliminata dal Manchester United nelle semifinali di UEFA Europa. Ai giallorossi non è bastato un successo per 3-2 per ribaltare la sconfitta dell’andata, quando i Red Devils si sono imposti con un netto 6-2. E dire che la formazione di Fonseca era quasi riuscita a L'articolo

Advertising

HikenNoFede2 : @LaChicca05 @EuroLeague Avevano usato l'hashtag #Euroleague nel tweet sull'eliminazione della Roma dall'Europa Leag… - PrimaCommunica2 : Europa League: l'amaro in bocca della Roma e gli spagnoli del Villarreal con il pass per Danzica - UBrignone : RT @sportmediaset: Le notizie del giorno ?? ?? Roma, vittoria inutile: in finale di Europa League va il Manchester United - UBrignone : RT @PLRomaCapitale: ??#Roma In occasione della Celebrazione della Festa dell'Europa, in Via Alcide de Gasperi presso il monumento ad Alcide… - corgiallorosso : L’Europa dei rimpianti: #Roma, regalo d’addio a Fonseca -