Joshua Wong: altri 10 mesi di carcere per l’attivista (Di venerdì 7 maggio 2021) Il calvario del giovane attivista Joshua Wong, sembra non avere fine. Incarcerato lo scorso anno per aver partecipato alla veglia commemorativa per le vittime di Piazza Tienanmen, al ragazzo sono stati attribuiti altri mesi di carcere. La pena dovrà essere scontata nel carcere di Hong Kong dove Wong è attualmente rinchiuso. Hong Kong la cinese: Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Il calvario del giovane attivista, sembra non avere fine. Incarcerato lo scorso anno per aver partecipato alla veglia commemorativa per le vittime di Piazza Tienanmen, al ragazzo sono stati attribuitidi. La pena dovrà essere scontata neldi Hong Kong doveè attualmente rinchiuso. Hong Kong la cinese:

Advertising

Agenzia_Ansa : Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricor… - RobRe62 : RT @valigiablu: Hong Kong, condannato a dieci mesi di reclusione l'attivista Joshua Wong per aver partecipato a una veglia non autorizzata… - _Arlon : RT @valigiablu: Hong Kong, condannato a dieci mesi di reclusione l'attivista Joshua Wong per aver partecipato a una veglia non autorizzata… - Carmela_oltre : RT @valigiablu: Hong Kong, condannato a dieci mesi di reclusione l'attivista Joshua Wong per aver partecipato a una veglia non autorizzata… - ellygatta81 : RT @valigiablu: Hong Kong, condannato a dieci mesi di reclusione l'attivista Joshua Wong per aver partecipato a una veglia non autorizzata… -