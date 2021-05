Ibrahimovic, l’ex compagno ai Galaxy: “I compagni se la facevano addosso con lui” (Di venerdì 7 maggio 2021) l’ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dei Los Angeles Galaxy, Jonathan Dos Santos (ex anche del Barcellona), descrive il rapporto che ebbe con l’attaccante svedese e lo fa senza peli sulla lingua: “Se devo essere sincero preferisco lo stile del Chicharito. Zlatan… i giovani se la fanno addosso quando dovevano giocare nella sua squadra. Sapevi che si sarebbero innervositi, che se avessero perso un passaggio li avrebbe rimproverati e credo che per loro sia stato difficile”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021)di squadra di Zlatanai tempi dei Los Angeles, Jonathan Dos Santos (ex anche del Barcellona), descrive il rapporto che ebbe con l’attaccante svedese e lo fa senza peli sulla lingua: “Se devo essere sincero preferisco lo stile del Chicharito. Zlatan… i giovani se la fannoquando dovevano giocare nella sua squadra. Sapevi che si sarebbero innervositi, che se avessero perso un passaggio li avrebbe rimproverati e credo che per loro sia stato difficile”. SportFace.

