Esplosione in una casa a Gubbio: un morto e due persone estratte vive dalle macerie. Una donna risulta ancora dispersa (Di venerdì 7 maggio 2021) Un uomo è morto nell’Esplosione di una casa nella zona di Gubbio. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo dalla macerie e stanno ancora lavorando per cercare una donna che al momento risulta dispersa, anche se ci sono dubbi sulla sua presenza nell’edificio. Altre due persone sono già state estratte vive dalle macerie, mentre una quinta è in contatto con i soccorritori. Uno dei due superstiti all’Esplosione è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena. Un altro ferito è invece all’ospedale di Branca. La violenta Esplosione ha interessato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Un uomo ènell’di unanella zona di. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo dallae stannolavorando per cercare unache al momento, anche se ci sono dubbi sulla sua presenza nell’edificio. Altre duesono già state, mentre una quinta è in contatto con i soccorritori. Uno dei due superstiti all’è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena. Un altro ferito è invece all’ospedale di Branca. La violentaha interessato ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una violenta esplosione ha interessato un'abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le p… - SkyTG24 : Gubbio, esplosione in un fabbricato: un uomo è morto, dispersa una donna. VIDEO - terninrete : Esplosione in un’azienda di Gubbio: 1 morto e si cerca una donna dispersa, 2 feriti #esplosione #Gubbio… - Simo07827689 : RT @tordi_luciano: Esplosione in una azienda di Gubbio che confeziona marijuana ad uso terapeutico, una persona portata via in elisoccorso… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Esplosione in una casa a Gubbio: un morto e due persone estratte vive dalle macerie. Una donna risulta ancora dispersa… -