Crollo demografico: per avere più nascite bisogna progettare un futuro di speranza (Di venerdì 7 maggio 2021) di Marcello Cecconi Non è che l'Italia, negli ultimi decenni, abbia mai brillato in fatto di natalità ma i dati Istat del 2020 sono impietosi. Se solo dieci anni fa il rapporto decessi/nati era di 100/... Leggi su globalist (Di venerdì 7 maggio 2021) di Marcello Cecconi Non è che l'Italia, negli ultimi decenni, abbia mai brillato in fatto di natalità ma i dati Istat del 2020 sono impietosi. Se solo dieci anni fa il rapporto decessi/nati era di 100/...

Advertising

globalistIT : L’incertezza del lockdown dell’aprile 2020 ha fatto precipitare i nati del gennaio scorso del 14% #pandemia… - minimabi : RT @wordsaswind: Oltre al fatto che alcune donne non possono neanche averne e sono realizzatissime lo stesso. In più, i figli non si fanno… - wordsaswind : Oltre al fatto che alcune donne non possono neanche averne e sono realizzatissime lo stesso. In più, i figli non si… - panluc : @EmeParonzini Basta che poi voi non vi lamentate del crollo demografico - davydunz : Un crollo demografico che non interessa a nessuno -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo demografico Crollo demografico: per avere più nascite bisogna progettare un futuro di speranza Globalist.it Crollo demografico: per avere più nascite bisogna progettare un futuro di speranza L’incertezza del lockdown dell’aprile 2020 ha fatto precipitare i nati del gennaio scorso del 14%. Fra le ultime per fecondità nel mondo e in Europa, l’Italia alle prese con un problema molto serio ...

Famiglia, il Papa aprirà gli Stati generali della natalità, il 14 maggio a Roma ROMA - Sarà Papa Francesco ad aprire, il prossimo venerdì 14 maggio presso il Foyer dell'Auditorium della Conciliazione a Roma, la prima edizione degli Stati Generali della Natalità. Lo ha comunicato ...

L’incertezza del lockdown dell’aprile 2020 ha fatto precipitare i nati del gennaio scorso del 14%. Fra le ultime per fecondità nel mondo e in Europa, l’Italia alle prese con un problema molto serio ...ROMA - Sarà Papa Francesco ad aprire, il prossimo venerdì 14 maggio presso il Foyer dell'Auditorium della Conciliazione a Roma, la prima edizione degli Stati Generali della Natalità. Lo ha comunicato ...