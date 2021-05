Covid, Fedriga: bisogna superare indice Rt, poco affidabile (Di venerdì 7 maggio 2021) "La prima cosa da superare oggi, vista anche la situazione contingente, è l'indice Rt che oggi andiamo a valutare". Cosi a Sky TG24 il presidente della Conferenza delle Regione, Massimiliano Fedriga, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) "La prima cosa daoggi, vista anche la situazione contingente, è l'Rt che oggi andiamo a valutare". Cosi a Sky TG24 il presidente della Conferenza delle Regione, Massimiliano, ...

