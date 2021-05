Chi è Don Backy? Vita e carriera musicale (Di venerdì 7 maggio 2021) Don Backy, all’anagrafe Aldo Caponi, nasce a Santa Croce sull’Arno il 21 agosto 1939. Quando iniziò a cantare musica rock, sotto il nome d’arte di Kleiner Agaton, Aldo lavorava di giorno in un negozio di pellami, e di sera cantava. Dopo di che iniziò a comporre canzoni e nel 1960 incise il suo primo singolo: “Volo Lontano/Solo con te”. L’anno successivo scrisse La storia di Frankie Ballan, una ballata ispirata alla storia di Franco, un amico scappato da casa con la sua ragazza. Si trasferì a Torino, continuando a incidere il brano usando ancora il nome Kleiner Agaton, e sul lato B incise Mi manchi tu, scritto con Senesi. Il disco venne inviato a discografici e produttori. Quando Detto Mariano, all’epoca collaboratore di Alessandro Celenano (fratello di Adriano) ascoltò il disco, volle lanciarlo con la sua casa discografica. Celentano non era interessato, ma ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Don, all’anagrafe Aldo Caponi, nasce a Santa Croce sull’Arno il 21 agosto 1939. Quando iniziò a cantare musica rock, sotto il nome d’arte di Kleiner Agaton, Aldo lavorava di giorno in un negozio di pellami, e di sera cantava. Dopo di che iniziò a comporre canzoni e nel 1960 incise il suo primo singolo: “Volo Lontano/Solo con te”. L’anno successivo scrisse La storia di Frankie Ballan, una ballata ispirata alla storia di Franco, un amico scappato da casa con la sua ragazza. Si trasferì a Torino, continuando a incidere il brano usando ancora il nome Kleiner Agaton, e sul lato B incise Mi manchi tu, scritto con Senesi. Il disco venne inviato a discografici e produttori. Quando Detto Mariano, all’epoca collaboratore di Alessandro Celenano (fratello di Adriano) ascoltò il disco, volle lanciarlo con la sua casa discografica. Celentano non era interessato, ma ...

