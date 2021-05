Alessia Marcuzzi cade addosso a Silvia Toffanin (Di venerdì 7 maggio 2021) Se qualche gaffe trova spazio in tv, si può stare quasi certi che Striscia la Notizia la intercetterà. E così è stato per il siparietto tra Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. In un lungo servizio dedicato dal tg satirico di Canale5 alla bionda conduttrice romana, ecco che spunta anche un capitombolo. Dove? Nello studio di Verissimo, proprio addosso alla Toffanin. L’idea era quella di fare yoga, con Marcuzzi in posizione di equilibrio sopra a Toffanin. La prima però non ha retto e tac, una rovinosa caduta l’una sull’altra. D’altronde le due sono amiche: nessuna si è fatta male e c’è da scommettere che si siano divertite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Se qualche gaffe trova spazio in tv, si può stare quasi certi che Striscia la Notizia la intercetterà. E così è stato per il siparietto tra. In un lungo servizio dedicato dal tg satirico di Canale5 alla bionda conduttrice romana, ecco che spunta anche un capitombolo. Dove? Nello studio di Verissimo, proprioalla. L’idea era quella di fare yoga, conin posizione di equilibrio sopra a. La prima però non ha retto e tac, una rovinosa caduta l’una sull’altra. D’altronde le due sono amiche: nessuna si è fatta male e c’è da scommettere che si siano divertite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

