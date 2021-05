96 mila mamme hanno perso il lavoro in Italia in un anno di pandemia (Di venerdì 7 maggio 2021) Novantaseimila: è il numero delle mamme che hanno perso il lavoro in Italia durante la pandemia. Un esercito di donne di cui, 4 su 5 hanno figli con meno di 5 anni. A dirlo è il rapportoLe Equilibriste: la maternità in Italia 2021, diffuso da Save the Children in occasione della Festa della Mamma. Le donne con figli minorenni in Italia sono poco più di 6 milioni e nell’anno della pandemia molte di loro sono state significativamente penalizzate a causa del carico di lavoro domestico e di cura che hanno dovuto sostenere durante i periodi di chiusura dei servizi per l’infanzia e delle scuole. Il rapporto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Novantasei: è il numero dellecheilindurante la. Un esercito di donne di cui, 4 su 5figli con meno di 5 anni. A dirlo è il rapportoLe Equilibriste: la maternità in2021, diffuso da Save the Children in occasione della Festa della Mamma. Le donne con figli minorenni insono poco più di 6 milioni e nell’dellamolte di loro sono state significativamente penalizzate a causa del carico didomestico e di cura chedovuto sostenere durante i periodi di chiusura dei servizi per l’infanzia e delle scuole. Il rapporto ...

SaveChildrenIT : Nell'anno della #pandemia, 96 mila mamme hanno perso il lavoro e tra queste 4 su 5 hanno figli con meno di 5 anni,… - LaStampa : In un anno di pandemia 96 mila mamme hanno perso il lavoro in Italia - Agenzia_Ansa : Save The Children lancia per il sesto anno consecutivo il Rapporto 'Le Equilibriste 2021', su maternità e lavoro. S… - CordaniFlaminia : RT @SaveChildrenIT: Nell'anno della #pandemia, 96 mila mamme hanno perso il lavoro e tra queste 4 su 5 hanno figli con meno di 5 anni, 77 m… - RedattoreSocial : Nell’anno del #Covid, in Italia 249 mila mamme hanno perso il lavoro. 96 mila hanno figli minori #Festadellamamma,… -