Un libro di corsa: Indomabile (Di giovedì 6 maggio 2021) Un libro di corsa – Indomabile Anno 1503, a regnare in Spagna è la regina Isabella di Castiglia. Il libro di Alexa Henning von Lange, però, non racconta la sua storia, ma quella della figlia Giovanna, soprannominata la pazza. Il nomignolo le era stato affibbiato perché Giovanna spesso aveva scatti d’ira, era gelosa e amava alla follia. A quel tempo, mostrare troppo i sentimenti, non andava bene. In lotta contro la madre, scoprirà troppo tardi che era l’unica a volerle bene, perché il padre e il marito, Filippo il bello, tramano per spodestarla. “L’Indomabile” di Alexa Henning von Lange è un romanzo storico e di intrighi. Un libro che ti fa capire il prezzo di nascere nell’epoca sbagliata. RECENSIONI VELOCI Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) UndiAnno 1503, a regnare in Spagna è la regina Isabella di Castiglia. Ildi Alexa Henning von Lange, però, non racconta la sua storia, ma quella della figlia Giovanna, soprannominata la pazza. Il nomignolo le era stato affibbiato perché Giovanna spesso aveva scatti d’ira, era gelosa e amava alla follia. A quel tempo, mostrare troppo i sentimenti, non andava bene. In lotta contro la madre, scoprirà troppo tardi che era l’unica a volerle bene, perché il padre e il marito, Filippo il bello, tramano per spodestarla. “L’” di Alexa Henning von Lange è un romanzo storico e di intrighi. Unche ti fa capire il prezzo di nascere nell’epoca sbagliata. RECENSIONI VELOCI

Advertising

ADVBX : 20 minuti di radio intervista ad uno che ha scritto un libro sulla corsa e sul correr. pura depravazione. - dottilombardia : RT @GerolamoFazzini: Sì, è stata una corsa. Ma ora ci siamo: il mio libro-intervista a suor #AnnRoseNuTawng è in libreria. - garum73 : @Mikla85666682 @BileMarco @fabfazio @chetempochefa Consiglio: 1 di non cambiare l'argomento in corsa quando ti dimo… - bepin69 : RT @GerolamoFazzini: Sì, è stata una corsa. Ma ora ci siamo: il mio libro-intervista a suor #AnnRoseNuTawng è in libreria. - FazziniLorenzo : RT @GerolamoFazzini: Sì, è stata una corsa. Ma ora ci siamo: il mio libro-intervista a suor #AnnRoseNuTawng è in libreria. -

Ultime Notizie dalla rete : libro corsa Mipaaf: obbligo vaccinale per influenza e Herpes Virus ...essere calcolati senza tener conto della data della vaccinazione ma includendo la data della corsa. ... in aggiunta alla documentazione eventualmente prevista in base al libro genealogico di ...

Bergamo. Il vescovo Beschi: la sfida di servire la vita al tempo del Covid ... un'angoscia, ma insieme anche una premura, una corsa d'amore". Nel mezzo della disperazione più ... Nel libro il pensiero va anche ai 24 sacerdoti della diocesi che hanno perso la vita durante la prima ...

Un libro di corsa: Ciao per sempre TPI Libri: 'Amabile' il nuovo romanzo di Sara Casiraghi di Giulia Ferretti Una storia ambientata tra la Brianza lombarda e la Maremma toscana. Grosseto: L'autrice, Sara Casiraghi è una professoressa di 32 anni che vive a Merate. "Sono una professoressa di ...

Beatificazione di Rosario Livatino: un libro e un documentario per ricordarlo Mattarella, Cartabia ed Ermini all'anteprima di "Picciotti, che cosa vi ho fatto?", in onda domenica su Tv2000. Toni Mira ne scrive ne "Il giudice giusto" ...

...essere calcolati senza tener conto della data della vaccinazione ma includendo la data della. ... in aggiunta alla documentazione eventualmente prevista in base algenealogico di ...... un'angoscia, ma insieme anche una premura, unad'amore". Nel mezzo della disperazione più ... Nelil pensiero va anche ai 24 sacerdoti della diocesi che hanno perso la vita durante la prima ...di Giulia Ferretti Una storia ambientata tra la Brianza lombarda e la Maremma toscana. Grosseto: L'autrice, Sara Casiraghi è una professoressa di 32 anni che vive a Merate. "Sono una professoressa di ...Mattarella, Cartabia ed Ermini all'anteprima di "Picciotti, che cosa vi ho fatto?", in onda domenica su Tv2000. Toni Mira ne scrive ne "Il giudice giusto" ...