Tasse e risparmi: come gestirli post Covid? Esce “Salviamoci!”, il libro di Vincenzo Imperatore con “soluzioni pratiche per uscire dal periodo di crisi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa accadrà dopo il Covid? La situazione, secondo Vincenzo Imperatore, ex banchiere e manager Unicredit, già autore del bestseller Io so e ho le prove, è drammatica. “Salviamoci!”, il nuovo instant book di Imperatore, edito da Chiarelettere, in libreria dal 6 maggio, affronta proprio questo tema. Un libro su come riusciremo a gestire prestiti, Tasse, cartelle fiscali, risparmi, redditi e pensioni dopo il Covid. Il volume fotografa una situazione che, allo stato attuale, sembra inverosimile. Infatti “gli aiuti istituzionali e un approccio di stand-by mentale – come dice l’autore in un video-presentazione del volume – derivante dalla condizione del ‘mal comune mezzo gaudio’, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa accadrà dopo il? La situazione, secondo, ex banchiere e manager Unicredit, già autore del bestseller Io so e ho le prove, è drammatica. “”, il nuovo instant book di, edito da Chiarelettere, in libreria dal 6 maggio, affronta proprio questo tema. Unsurimo a gestire prestiti,, cartelle fiscali,, redditi e pensioni dopo il. Il volume fotografa una situazione che, allo stato attuale, sembra inverosimile. Infatti “gli aiuti istituzionali e un approccio di stand-by mentale –dice l’autore in un video-presentazione del volume – derivante dalla condizione del ‘mal comune mezzo gaudio’, non ...

Advertising

maurizioschet65 : RT @DelGriso: @AdamartArt Non vogliono mollarci! Serve la nostra manodopera, i nostri laureati, il nostro mercato per la loro spazzatura (i… - claudiopalladi4 : RT @DelGriso: @AdamartArt Non vogliono mollarci! Serve la nostra manodopera, i nostri laureati, il nostro mercato per la loro spazzatura (i… - AdamartArt : RT @DelGriso: @AdamartArt Non vogliono mollarci! Serve la nostra manodopera, i nostri laureati, il nostro mercato per la loro spazzatura (i… - DelGriso : @AdamartArt Non vogliono mollarci! Serve la nostra manodopera, i nostri laureati, il nostro mercato per la loro spa… - curiosityliz : RT @curiosityliz: @aciapparoni In Italia non esiste più il diritto di proprietà. E' grave ed è una decisione dello stato che di fatto ha de… -