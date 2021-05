Superlega | due anni di squalifica per i club che vi aderiscono

Leggi su ck12

(Di giovedì 6 maggio 2021) Duedidalle competizioni Uefa per iche ancoraalla: rischiano Juventus, Milan, Inter, Real Madrid e Barcellona Ieri, con la vittoria per 2-0 nel round di ritorno contro il Real Madrid, il Chelsea dei ragazzini terribili, guidati in panchina Thomas Tuchel, ha raggiunto in finale di Champions League, a Instanbul il prossimo 29 maggio, il Manchester City, a sua volta giustiziere del Paris Saint Germain, squadra allenata fino a dicembre scorso proprio da Thomas Tuchel. Eppure, a tenere banco in queste ore è ancora la, progetto abortito, prima ancora di vedere la luce, dopo le proteste dei tifosi, in particolare quelli inglesi, e la levata di scudi dei rappresentanti delle istituzioni europee e di tutti i principali ...