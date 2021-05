Superlega a Uefa 'non si può escludere club da Champions' (Di giovedì 6 maggio 2021) "Non c'è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c'è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente". Fonti vicine alla Superlega commentano duramente con l'ANSA ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) "Non c'è possibilità di esclusione deidalle competizioni europee, c'è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente". Fonti vicine allacommentano duramente con l'ANSA ...

Advertising

Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - RaiSport : ?? #Superlega, Espn: quattro club rischiano pesanti sanzioni #Uefa #Juventus , #Milan, #RealMadrid e #Barcellona p… - GoalItalia : L'UEFA è pronta a usare il pugno duro verso i club che non hanno ancora ufficialmente lasciato la Superlega: 2 anni… - giornaleradiofm : Superlega a Uefa 'non si può escludere club da Champions': (ANSA) - ROMA, 06 MAG - 'Non c'è possibilità di esclusio… - Angelredblack1 : @MilanNewsit #Ceferin non può sanzionare i club coinvolti nella #SuperLega europea. C'è la sentenza del tribunale d… -