Stranger Things, l’enigmatico teaser della quarta stagione (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo lunga attesa ecco finalmente le prime immagini ufficiali che ci proiettano verso i nuovi episodi della saga dei ragazzini di Hawkins. Ma per vederli dovremo attendere probabilmente fino al 2022 Sono arrivate le immagini che molti fan attendevano da quasi due anni. Gli ultimi episodi di Stranger Things sono stati diffusi su Netflix nel luglio 2019 e da allora gli spettatori appassionati alle vicende dei ragazzini di Hawkins sono rimasti in attesa di avere qualche novità. Nei mesi scorsi sono state concesse solo rarissime briciole, fra le quali l’annuncio del ritorno ufficiale di David Harbour nei panni di Jim Hopper e le new entry nel cast. Per il resto, solo rumor e foto rubate dal set. Ora abbiamo l’occasione di scoprire le immagini ufficiali che anticipano gli sviluppi futuri della serie, anche se in realtà ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo lunga attesa ecco finalmente le prime immagini ufficiali che ci proiettano verso i nuovi episodisaga dei ragazzini di Hawkins. Ma per vederli dovremo attendere probabilmente fino al 2022 Sono arrivate le immagini che molti fan attendevano da quasi due anni. Gli ultimi episodi disono stati diffusi su Netflix nel luglio 2019 e da allora gli spettatori appassionati alle vicende dei ragazzini di Hawkins sono rimasti in attesa di avere qualche novità. Nei mesi scorsi sono state concesse solo rarissime briciole, fra le quali l’annuncio del ritorno ufficiale di David Harbour nei panni di Jim Hopper e le new entry nel cast. Per il resto, solo rumor e foto rubate dal set. Ora abbiamo l’occasione di scoprire le immagini ufficiali che anticipano gli sviluppi futuriserie, anche se in realtà ...

