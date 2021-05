Returnal: come sbloccare il finale segreto (Di giovedì 6 maggio 2021) Ad una settimana dall’uscita si continua a parlare di Returnal e della sua contorta storyline, e noi oggi vogliamo spiegarvi come sbloccare il finale segreto del gioco Considerando il mood dark e misterioso di Returnal, non ci sorprende che il gioco dei ragazzi di Housemarque abbia anche un finale segreto. Nonostante la sconfitta del boss, infatti, il gioco continua proprio come è iniziato per concedere ai giocatori la possibilità di completarlo. Ciò significa che, oltre alla storia principale, c’è molto altro da scoprire sul pianeta Atropo. Tra cutscene aggiuntive, sequenze e segreti da scovare, il gioco non smette mai di stupire. A tal proposito, oggi vogliamo spiegarvi come sbloccare il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 maggio 2021) Ad una settimana dall’uscita si continua a parlare die della sua contorta storyline, e noi oggi vogliamo spiegarviildel gioco Considerando il mood dark e misterioso di, non ci sorprende che il gioco dei ragazzi di Housemarque abbia anche un. Nonostante la sconfitta del boss, infatti, il gioco continua proprioè iniziato per concedere ai giocatori la possibilità di completarlo. Ciò significa che, oltre alla storia principale, c’è molto altro da scoprire sul pianeta Atropo. Tra cutscene aggiuntive, sequenze e segreti da scovare, il gioco non smette mai di stupire. A tal proposito, oggi vogliamo spiegarviil ...

Advertising

xtremehardware : Returnal rappresenta una gradita novità all'interno del panorama PlayStation. Hosuemarque arriva in esclusiva su PS… - Giu_8 : RT @brema82: Diciotto morti nelle prime sei ore e mezza a #Returnal. Alcune run buttate un po' lì alla come viene viene, ma l'ultima mi ha… - brema82 : Diciotto morti nelle prime sei ore e mezza a #Returnal. Alcune run buttate un po' lì alla come viene viene, ma l'u… - Vitoiuvara : Oggi torno a giocare Returnal che gli schiaffi mi piacciono ma, sopratutto, alle 21 potremo finalmente provare Mari… - FrancisMayCry : Devo dire che già prima non mi diceva nulla, ma dopo avere visto una montagna di video di gameplay ho avuto la conf… -