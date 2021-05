Razzo cinese in caduta libera verso la terra, dove e quando: la possibile data e luogo dell’impatto (Di giovedì 6 maggio 2021) Una pandemia globale e poi, come se non bastasse, anche un Razzo in caduta libera verso la terra. Ma dove? E quando accadrà? Stando alle stime del Dipartimento della Difesa Usa, l’8 maggio dovrebbe entrare nell’atmosfera terrestre lo stadio del Razzo cinese Long March 5B. Razzo cinese in caduta libera verso la terra Solo dopo il suo rientro, come spiega il Dipartimento della Difesa Usa, si potrà calcolare il punto esatto di ingresso nell’atmosfera terrestre. Così, si potrà capire orientativamente dove potrebbero precipitare i detriti. Per seguire la traiettoria in temporale reale si può consultare il sito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Una pandemia globale e poi, come se non bastasse, anche uninla. Ma? Eaccadrà? Stando alle stime del Dipartimento della Difesa Usa, l’8 maggio dovrebbe entrare nell’atmosfera terrestre lo stadio delLong March 5B.inlaSolo dopo il suo rientro, come spiega il Dipartimento della Difesa Usa, si potrà calcolare il punto esatto di ingresso nell’atmosfera terrestre. Così, si potrà capire orientativamentepotrebbero precipitare i detriti. Per seguire la traiettoria in temporale reale si può consultare il sito ...

Advertising

fattoquotidiano : Una parte di un razzo cinese è in caduta sull’Italia. Timori di piogge di detriti (ma che qualcuno venga colpito è… - disinformatico : Titoli imbecilli e irresponsabili per il rientro di uno stadio di un razzo cinese: i fatti - razorblack66 : RT @Sabrina04925854: Spazio, il razzo cinese in caduta incontrollata potrebbe 'colpire' l'Italia -Ci manca il razzo cinese e siamo a posto!… - Sabrina04925854 : Spazio, il razzo cinese in caduta incontrollata potrebbe 'colpire' l'Italia -Ci manca il razzo cinese e siamo a pos… - CorriereCitta : Razzo cinese in caduta libera verso la terra, dove e quando: la possibile data e luogo dell’impatto -