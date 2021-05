Piano vaccini, Figliuolo: «Dal 10 maggio via ai 50enni». Nel Lazio vaccinazioni ai 30enni entro luglio (Di giovedì 6 maggio 2021) La campagna vaccinale va avanti a ritmi sostenuti. In 5 mesi è stata somministrata la prima dose a 22.300.567 persone, mentre ad aver fatto anche il richiamo sono in 6.765.958, stando ai dati del governo. A partire dal prossimo lunedì si fa un ulteriore passo in avanti perché il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, ha fatto sapere che cominceranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 50 in tutta Italia. Dunque potranno prenotarsi per la loro dose di farmaco anti-Covid tutti coloro che sono nati entro il 1971. La struttura del commissario ha chiarito che si tratterà di un’apertura «graduale» resa possibile grazie al «buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021». La procedura per ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) La campagna vaccinale va avanti a ritmi sostenuti. In 5 mesi è stata somministrata la prima dose a 22.300.567 persone, mentre ad aver fatto anche il richiamo sono in 6.765.958, stando ai dati del governo. A partire dal prossimo lunedì si fa un ulteriore passo in avanti perché il generale Francesco Paolo, commissario per l’emergenza Covid, ha fatto sapere che cominceranno le prenotazioni per ledegli over 50 in tutta Italia. Dunque potranno prenotarsi per la loro dose di farmaco anti-Covid tutti coloro che sono natiil 1971. La struttura del commissario ha chiarito che si tratterà di un’apertura «graduale» resa possibile grazie al «buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021». La procedura per ...

Corriere : Vaccini, il nuovo piano: dosi a insegnanti e 50enni e richiamo a 42 giorni per «salvare» le vacanze - LaStampa : Addio brevetti sui vaccini, Biden annuncia la svolta. Italia, richiami dopo 42 giorni - sbonaccini : Obiettivo raggiunto: abbiamo superato in Emilia-Romagna i 42mila vaccini somministrati in un giorno, la soglia rich… - ErBovetti : RT @Open_gol: Il piano vaccini comincia a entrare nel vivo con le categorie più giovani - infoiteconomia : Piano vaccini, Roberta Villa: 'Ostilità AstraZeneca al Sud? Inevitabile, frutto della comunicazione fatta' -

Ultime Notizie dalla rete : Piano vaccini Capraia isola 'Covid Free', domani la vaccinazione dei residenti Livorno 6 maggio 2021 Il piano di vaccinazione anti Covid del Governo per le isole minori coinvolgerà domani, venerdì 7 e ...per venerdì 7 maggio è stato ritenuto opportuno il trasferimento dei vaccini ...

Dopo Capraia, anche Giglio e Giannutri Covid free TOSCANA - Il piano di vaccinazione anti - Covid del Governo per le isole minori coinvolgerà domani, venerdì 7 e ...per venerdì 7 Maggio è stato ritenuto opportuno il trasferimento dei vaccini già nella ...

Vaccino a over 50 e insegnanti: piano vaccinale Covid, come potrebbe cambiare Corriere della Sera Vaccini anti-Covid per 60-64enni, oggi 3.945 prenotazioni nel Piacentino Nel Piacentino nel corso dell'intera giornata di oggi, 6 maggio, sono state 3.945 le prenotazioni del vaccino anti Covid da parte di persone di età compresa tra 60 e 64 anni che da oggi avevano diritt ...

Vaccini per ragazzi e bambini, ecco a che punto siamo Gli Stati Uniti sono pronti a lanciare una campagna di massa, in Europa entro qualche settimana la risposta di Ema. Dai primi dati efficacia del 100% ...

Livorno 6 maggio 2021 Ildi vaccinazione anti Covid del Governo per le isole minori coinvolgerà domani, venerdì 7 e ...per venerdì 7 maggio è stato ritenuto opportuno il trasferimento dei...TOSCANA - Ildi vaccinazione anti - Covid del Governo per le isole minori coinvolgerà domani, venerdì 7 e ...per venerdì 7 Maggio è stato ritenuto opportuno il trasferimento deigià nella ...Nel Piacentino nel corso dell'intera giornata di oggi, 6 maggio, sono state 3.945 le prenotazioni del vaccino anti Covid da parte di persone di età compresa tra 60 e 64 anni che da oggi avevano diritt ...Gli Stati Uniti sono pronti a lanciare una campagna di massa, in Europa entro qualche settimana la risposta di Ema. Dai primi dati efficacia del 100% ...