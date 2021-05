Pena di morte, in Carolina del Sud torna la fucilazione: i farmaci per l’iniezione letale mancano dal 2013 (Di giovedì 6 maggio 2021) Il testo è stato approvato dalla Camera con 66 voti a favore e 43 contrari e prima del via libero definitivo dovrà ripassare dal Senato. Ma l’ok al testo è dato per scontato e il governatore repubblicano Henry McMaster ha già detto chiaramente che firmerà. Il contenuto del provvedimento è molto chiaro: la Carolina del Sud vuole reintrodurre la fucilazione per i condannati a morte, che attualmente possono scegliere se farsi uccidere con iniezione letale o sedia elettrica. L’opzione del plotone di esecuzione è stata pensata dai legislatori perché spesso i farmaci per l’iniezione letale sono difficili da reperire. Di fatto, il South Carolina ha esaurito le “scorte” dei farmaci nel 2013, secondo quanto riferito dal Death ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Il testo è stato approvato dalla Camera con 66 voti a favore e 43 contrari e prima del via libero definitivo dovrà ripassare dal Senato. Ma l’ok al testo è dato per scontato e il governatore repubblicano Henry McMaster ha già detto chiaramente che firmerà. Il contenuto del provvedimento è molto chiaro: ladel Sud vuole reintrodurre laper i condannati a, che attualmente possono scegliere se farsi uccidere con iniezioneo sedia elettrica. L’opzione del plotone di esecuzione è stata pensata dai legislatori perché spesso ipersono difficili da reperire. Di fatto, il Southha esaurito le “scorte” deinel, secondo quanto riferito dal Death ...

