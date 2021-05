Nintendo Switch supererà PSOne, Wii e PS3 entro la fine del 2021, secondo Nintendo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Le vendite di Nintendo Switch sono eccezionali, tanto che secondo la grande N la sua console ibrida supererà PSOne, Wii e PS3 entro la fine del 2021.. Le vendite di Nintendo Switch sono eccezionali. Durante i recenti risultati fiscali la grande N ha stracciato ogni tipo di record precedente. La console sta vendendo ad un ritmo talmente vertiginoso che, se tutto andrà come Nintendo si aspetta, nel 2021 supererà persino PSOne, Wii e PS3. Con ancora diversi anni di vita davanti. secondo la sempre ottima Wikipedia, la classifica delle ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021) Le vendite disono eccezionali, tanto chela grande N la suaibrida, Wii e PS3ladel.. Le vendite disono eccezionali. Durante i recenti risultati fiscali la grande N ha stracciato ogni tipo di record precedente. Lasta vendendo ad un ritmo talmente vertiginoso che, se tutto andrà comesi aspetta, nelpersino, Wii e PS3. Con ancora diversi anni di vita davanti.la sempre ottima Wikipedia, la classifica delle ...

