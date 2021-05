Maurizio Costanzo attacca Diletta Leotta | che frecciatina!

Advertising

Costanzo : Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le punta… - Costanzo : Da oggi lunedì 3 maggio parte la nuova avventura radiofonica di Maurizio Costanzo che insieme a @carlottaquadri con… - LinkaTv : E' iniziato Alfabeto di maurizio costanzo su #iris Clicca qui per classifica tweet: - st3fanina : RT @Costanzo: Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le puntate dell'ul… - andreastoolbox : Maurizio Costanzo su Diletta Leotta: Dovrebbe staccare dai social e cambiare casa -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

'Con tutto rispetto per, ndr) ma qui una botta...'. 'Hai mai tradito?', le chiedono Pio e Amedeo. 'Mi è capitato', ammette. Dalla De Filippi al simpatico medley di Baglioni. Il ...Dopo Barbara d'Urso ancheha deciso di "rimproverare" Diletta Leotta dopo il suo sfogo contro il gossip e la smodata ricerca della privacy in merito alla storia con Can Yaman .bacchetta Diletta ...Maurizio Costanzo ha commentato il periodo di fuoco di Diletta Leotta e lancia frecciatine contro la conduttrice: le parole ...Maurizio Costanzo sulle pagine di Chi per dire la sua sulla polemica sorta attorno a Diletta Leotta. Che ha lamentato “falsità acchiappa click” e un “giornalismo-spazzatura” troppo invadente sulla sua ...