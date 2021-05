Manutenzione impianti. USB deposita denuncia in Procura (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo numerosissime segnalazioni allo Spesal, l’Usb di Taranto si rivolge alla Procura di Taranto per denunciare gravi irregolarità per quel che riguarda la Manutenzione degli impianti in Agglomerato, all’interno dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal.Segnalato, con riferimento ai forni di accensione, il peggioramento della situazione ed in particolare:– l’usura dei sistemi di accensione manuale dei bruciatori che dunque impone che l’apertura venga eseguita a mano con conseguenze sull’apparato muscolo-scheletrico per postura non corretta.– durante la fase di avvio, si è costretti a bypassare le misure di sicurezza con conseguente rischio di perdite di gas (cancerogeno), per quel che riguarda la tenuta della tubazione. In altro modo non potrebbe partire;– sempre durante la fase di accensione, le vibrazioni ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo numerosissime segnalazioni allo Spesal, l’Usb di Taranto si rivolge alladi Taranto perre gravi irregolarità per quel che riguarda ladegliin Agglomerato, all’interno dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal.Segnalato, con riferimento ai forni di accensione, il peggioramento della situazione ed in particolare:– l’usura dei sistemi di accensione manuale dei bruciatori che dunque impone che l’apertura venga eseguita a mano con conseguenze sull’apparato muscolo-scheletrico per postura non corretta.– durante la fase di avvio, si è costretti a bypassare le misure di sicurezza con conseguente rischio di perdite di gas (cancerogeno), per quel che riguarda la tenuta della tubazione. In altro modo non potrebbe partire;– sempre durante la fase di accensione, le vibrazioni ...

Advertising

elenaricci1491 : Dopo numerosissime segnalazioni allo Spesal, l’Usb di Taranto si rivolge alla Procura di Taranto per denunciare gra… - TarantiniTime : Dopo numerosissime segnalazioni allo Spesal, l’Usb di Taranto si rivolge alla Procura di Taranto per denunciare gra… - Antincivili : RT @RobertaFantauz3: #municipio7 Piazza Finocchiaro Aprile impianti arborei e impianti di illuminazione perfettamente fusi #Manutenzione ur… - fridletime : Non perderti il prossimo webinar dedicato alla manutenzione degli impianti oleodinamici! #fridletechtalks… - oldmanandsea1 : RT @RobertaFantauz3: #municipio7 Piazza Finocchiaro Aprile impianti arborei e impianti di illuminazione perfettamente fusi #Manutenzione ur… -