Lio decaduto | grillini soddisfatti

JackBalle4 : Lio decaduto da difensore civico, M5S: «Grave il suo tentativo di salvare Fratus» - -

IL GIORNO

di Christian Sormani Non aveva un titolo di studio adeguato ed il Consiglio di Stato lo dichiara oggi. Una parabola discendente quella di Carlo, ex difensore civico della Lombardia, entrato a pieno titolo nella vicenda del commissariamento del Comune di Legnano, quando fece di tutto per ...... in quanto l'intero Consiglio comunale è giàper la nota sentenza del Tar legata ad ... che mi ripaga per le autentiche calunnie ricevute, mi riservo di valutare con il mio avvocato Tiziano,...di Christian Sormani Non aveva un titolo di studio adeguato ed il Consiglio di Stato lo dichiara oggi decaduto. Una parabola discendente quella di Carlo Lio, ex difensore civico della Lombardia, entra ...Il Consiglio di Stato dichiara decaduto il Difensore civico della Lombardia per mancanza di titoli sufficienti. Ha la licenza media, anzi la “licenzia media” come scriveva nel curriculum. Pochi giorni ...