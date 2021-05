Libia | spari contro i pescatori italiani

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 maggio 2021) Alta tensione in acque libiche. Il comandante di un peschereccio italiano è stato ferito dai colpi di avvertimento esplosi dalla motovedetta della Guardia costiera libica. Dalle prime notizie i pescherecci coinvolti sarebbero Aliseo e Artemide di Mazara del Vallo. Ad intervenire in soccorso deila nave Libeccio della Marina Militare italiana. Il commodoro Masoud Ibrahim Abdelsamad della Marina libica della Guardia costiera ha dichiarato che erano solo dei colpi di avvertimento in aria per fermare i pescherecci e non per ferire i"C'è un ferito a bordo è il comandante dell'Aliseo Giuseppe Giacalone. È intervenuta la marina militare in particolare la nave Libeccio che non è riuscita ad evitare i colpi di avvertimentoi pescherecci- ci spiega il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci. Com'è la situazione ...