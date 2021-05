Elisabetta Strada (LCE): «Indispensabile fissare la data per il richiamo a chi ha fatto la prima dose». (Di venerdì 7 maggio 2021) Skip to content “Ricevo molte segnalazioni – dichiara Elisabetta Strada (Consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti) – di persone a suo tempo prenotate sul portale Aria che hanno già ricevuto la prima dose di Astrazeneca e che, pur essendo prossime alla scadenza per la somministrazione della seconda dose, non hanno ancora ricevuto la data del secondo appuntamento. Per evitare il ripetersi degli sms inviati 24 ore prima – come già avvenuto con molti over 80 – e per evitare per esempio, come abbiamo già segnalato, che i docenti vengano convocati mentre sono impegnati con gli esami, è il caso di consentire loro di prenotare per tempo il secondo appuntamento tramite il portale Poste Italiane. Se ci sono problemi tecnici in questo, consigliamo che vengano ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Skip to content “Ricevo molte segnalazioni – dichiara(Consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti) – di persone a suo tempo prenotate sul portale Aria che hanno già ricevuto ladi Astrazeneca e che, pur essendo prossime alla scadenza per la somministrazione della seconda, non hanno ancora ricevuto ladel secondo appuntamento. Per evitare il ripetersi degli sms inviati 24 ore– come già avvenuto con molti over 80 – e per evitare per esempio, come abbiamo già segnalato, che i docenti vengano convocati mentre sono impegnati con gli esami, è il caso di consentire loro di prenotare per tempo il secondo appuntamento tramite il portale Poste Italiane. Se ci sono problemi tecnici in questo, consigliamo che vengano ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: “Ricevo molte segnalazioni – dichiara Elisabetta Strada (Consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti) - di persone a suo… - AssoCare : “Ricevo molte segnalazioni – dichiara Elisabetta Strada (Consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti) - di per… - NoKyuuby : @maratea23 Punto per punto: 1) chi se ne fotte di quello che pensa una povera frustrata col quoziente intellettivo… - Elisabetta_90 : Foglio rosa, prima volta che provo l'auto di mia madre per strada e non in cortile, esco dal portone salgo con la r… - pimuccia : @FTronista @fandipippo Non è apprensione senza senso perché Tommy ha detto che lunedì ha pianto tutto il giorno… -