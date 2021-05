E3 2021 vedrà la presenza anche di Devolver Digital che ' ha dei piani'

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nel prossimo mese l'E3si svolgerà in un formato puramentee. Come ha confermato l'editore, specializzato in produzioni indipendenti, la società sarà coinvolta con i propriquest'anno. Dopo che diversi sviluppatori ed editori avevano già confermato la loro partecipazione all'E3in formatoe nelle scorse settimane, i responsabili dihanno ora seguito l'esempio e hanno annunciato che faranno parteloro della festa. "Idell'E3 sono stati fatti", si legge nell'annuncio pubblicato su Twitter. Quali siano questiancora non ci è dato sapere, ma conoscendo le folli presentazioni dell'editore è probabile che ...

Advertising

mauriziolotito : RT @postpickr: #ResponsibleMachineLearning è l’iniziativa di Twitter che vedrà un team di esperti studiare gli algoritmi del social per cap… - AkibaGamers : Oltre al #videogame , la serie #MadeinAbyss di Akihito Tsukushi vedrà anche l'arrivo di una Season 2 dell' #anime - Basketcaffe : La #EuroLeague è arrivata alla sua fase finale. Una #Final4 che vedrà sfidarsi le 4 migliori squadre della regular… - ML_Tweet_Bot : RT @postpickr: #ResponsibleMachineLearning è l’iniziativa di Twitter che vedrà un team di esperti studiare gli algoritmi del social per cap… - postpickr : #ResponsibleMachineLearning è l’iniziativa di Twitter che vedrà un team di esperti studiare gli algoritmi del socia… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 vedrà

Livorno 6 maggioRiapre al pubblico il Teatro Goldoni di Livorno con una serata che si svolgerà in tutta ... L'appuntamento è per sabato 15 maggio, alle ore 18 eprotagonisti interpreti che ...Per ilsono stati stanziati altri 280 milioni di euro per aiutare i genitori e le famiglie in difficoltà. A questi si aggiungono anche il bonus auto, che dal 23 aprileun incremento di ...