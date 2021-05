Ddl Zan, i rischi e le prossime mosse secondo Monica Cirinnà: "Subito il testo base" (Di giovedì 6 maggio 2021) "Sono d'accordo con tutto ciò che aiuta il testo Zan a fare passi avanti". La senatrice Pd Monica Cirinnà si dice d'accordo con la proposta della collega dem Simona Malpezzi: "Intanto si incardini come testo base e poi se ne discuta. Portiamolo a casa e facciamo in modo che Ostellari non lo tenga sospeso. Dopo di che viviamo in una Repubblica parlamentare, quindi è giusta la discussione e ognuno si assumerà le proprie responsabilità con gli eventuali emendamenti". Salvini si è fatto dettare l'agenda da Fedez? "Salvini va molto dietro alla popolarità e al vento che spira sui social. Fedez gli ha dato una bella lezione. Io non ho mai visto testi della Lega che si occupassero di diritti di alcune categorie di persone: mi voglio stupire". Cirinnà non teme tanto le modifiche al ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) "Sono d'accordo con tutto ciò che aiuta ilZan a fare passi avanti". La senatrice Pdsi dice d'accordo con la proposta della collega dem Simona Malpezzi: "Intanto si incardini comee poi se ne discuta. Portiamolo a casa e facciamo in modo che Ostellari non lo tenga sospeso. Dopo di che viviamo in una Repubblica parlamentare, quindi è giusta la discussione e ognuno si assumerà le proprie responsabilità con gli eventuali emendamenti". Salvini si è fatto dettare l'agenda da Fedez? "Salvini va molto dietro alla popolarità e al vento che spira sui social. Fedez gli ha dato una bella lezione. Io non ho mai visto testi della Lega che si occupassero di diritti di alcune categorie di persone: mi voglio stupire".non teme tanto le modifiche al ...

