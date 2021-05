Covid | zero decessi e appena 46 nuovi casi in Alto Adige

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid zero

La Gazzetta del Mezzogiorno

Giornata positiva per quanto riguarda la pandemiain Alto Adige con nessun decesso e appena 46 nuovi casi. Sono risultati positivi 30 su 711 tamponi pcr e 16 su 5288 test antigenici. Finora sono stati effettuati 106.396 test nasali, di cui 229 ...Guardando ai Paesi che invece si preparano a mitigare le restrizioni, Nabarro ha osservato che 'con ogni malattia infettiva del genere, quando i numeri scendono vicino ac'è la tentazione di ...È fondamentale il ruolo della comunicazione sia tradizionale che digitale per la ripresa del settore turistico. Parola degli intervenuti all’incontro “Comunicare il Turismo per la ripresa in Italia e ...«Per tenere pienamente conto delle nuove circostanze dettate dalla crisi Covid-19 nella sua ambizione industriale ... di un’alleanza per un settore dell’aviazione ad emissioni zero; sostiene gli ...