Covid, la regressione anche nei dati dei ricoveri: 134 in meno in due mesi (Di venerdì 7 maggio 2021) Due mesi fa i ricoverati Covid negli ospedali bergamaschi erano 330: 117 al Papa Giovanni XXIII, 116 all’Asst Bergamo Ovest, 93 a Bergamo Est. Era l’8 marzo e la curva dei contagi stava attraversando una fase di costante risalita, tanto da costringere le strutture ospedaliere a incrementare i posti letto: al Papa Giovanni erano stati portati da 80 a 128 nella normale degenza, raddoppiati da 16 a 32 quelli in terapia intensiva, con la prospettiva a breve termine di arrivare rispettivamente a 176 e 48. A distanza di due mesi, anche dietro la spinta della campagna vaccinale, fortunatamente le cose sono cambiate e oggi la curva epidemica ha intrapreso un trend inverso. Complessivamente, ad oggi, i ricoverati sono invece 196: 56 al Papa Giovanni, dei quali 20 in terapia intensiva (un mese fa erano 183, 45 dei quali in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 maggio 2021) Duefa i ricoveratinegli ospedali bergamaschi erano 330: 117 al Papa Giovanni XXIII, 116 all’Asst Bergamo Ovest, 93 a Bergamo Est. Era l’8 marzo e la curva dei contagi stava attraversando una fase di costante risalita, tanto da costringere le strutture ospedaliere a incrementare i posti letto: al Papa Giovanni erano stati portati da 80 a 128 nella normale degenza, raddoppiati da 16 a 32 quelli in terapia intensiva, con la prospettiva a breve termine di arrivare rispettivamente a 176 e 48. A distanza di duedietro la spinta della campagna vaccinale, fortunatamente le cose sono cambiate e oggi la curva epidemica ha intrapreso un trend inverso. Complessivamente, ad oggi, i ricoverati sono invece 196: 56 al Papa Giovanni, dei quali 20 in terapia intensiva (un mese fa erano 183, 45 dei quali in ...

