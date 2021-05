Claudio Baglioni in concerto streaming su ITsART: ecco quando (Di giovedì 6 maggio 2021) In programma il prossimo 2 giugno l’evento in streaming sulla piattaforma ITsART che si svolgerà al Teatro dell’Opera di Roma ROMA – Uno spettacolo eccezionale per tempi eccezionali. È “In questa storia che è la mia”, l’opera pop-rock-sinfonico-contemporanea, tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di Claudio Baglioni. Eccezionale non solo nell’ideazione – parole e musiche di Claudio Baglioni, direzione artistica di Giuliano Peparini – ma soprattutto nella realizzazione. In tempi normali, infatti, non sarebbe mai stato possibile dar vita a un’opera che trasforma in ambiente scenico ogni spazio – retropalco, palchi, golfo mistico, platea, foyer, camerini e corridoi – del Teatro nel quale va in scena. Per “In questa storia che è la mia” – in streaming, il 2 giugno ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 maggio 2021) In programma il prossimo 2 giugno l’evento insulla piattaformache si svolgerà al Teatro dell’Opera di Roma ROMA – Uno spettacolo eccezionale per tempi eccezionali. È “In questa storia che è la mia”, l’opera pop-rock-sinfonico-contemporanea, tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di. Eccezionale non solo nell’ideazione – parole e musiche di, direzione artistica di Giuliano Peparini – ma soprattutto nella realizzazione. In tempi normali, infatti, non sarebbe mai stato possibile dar vita a un’opera che trasforma in ambiente scenico ogni spazio – retropalco, palchi, golfo mistico, platea, foyer, camerini e corridoi – del Teatro nel quale va in scena. Per “In questa storia che è la mia” – in, il 2 giugno ...

