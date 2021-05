Canoa Kayak, al via Europei a Ivrea. In palio anche pass per Tokyo 2020 (Di giovedì 6 maggio 2021) Da domani, giovedì 6 maggio, e fino a domenica 9, si svolgeranno gli ECA Canoe Slalom European Championships. La rassegna europea si svolgerà nello Stadio della Canoa di Ivrea (TO) e vedrà in palio anche gli ultimi posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel suggestivo scenario piemontese, con un grado di difficoltà di 4 su una scala di 6, si affronteranno 194 in rappresentanza di 27 Nazioni nelle specialità di Slalom e di Extreme Slalom 2021, categorie K1 maschile e femminile, C1 maschile e femminile. Per quanto riguarda i pass olimpici, l’Italia è già qualificata nel K1, con Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn, e nel C1 femminile, al debutto ai Giochi, con Marta Bertoncelli. Manca il pass nel C1 maschile: a provarci saranno Raffaello Ivaldi, Roberto ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Da domani, giovedì 6 maggio, e fino a domenica 9, si svolgeranno gli ECA Canoe Slalom European Championships. La rassegna europea si svolgerà nello Stadio delladi(TO) e vedrà ingli ultimi posti per le Olimpiadi di. Nel suggestivo scenario piemontese, con un grado di difficoltà di 4 su una scala di 6, si affronteranno 194 in rappresentanza di 27 Nazioni nelle specialità di Slalom e di Extreme Slalom 2021, categorie K1 maschile e femminile, C1 maschile e femminile. Per quanto riguarda iolimpici, l’Italia è già qualificata nel K1, con Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn, e nel C1 femminile, al debutto ai Giochi, con Marta Bertoncelli. Manca ilnel C1 maschile: a provarci saranno Raffaello Ivaldi, Roberto ...

