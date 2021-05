Assegno unico | Bonetti | l’idea è di partire a luglio ma prima una misura ponte

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – La ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elenaha dichiarato che il governo è al lavoro per delineare il perimetro dell’. È “unache stiamo costruendo,è dida, per farlo bisogna introdurre una– ha spiegato ad un’iniziativa della Cisl – In questafase ci siamo orientati a mantenere le detrazioni che le famiglie hanno, nessuno ci perderà, e si aggiunge uncalibrato in base al reddito”. “Una fase transitoria che però deve già avere la dimensione delladefinitiva che da gennaio riassorbirà con tutte le detrazioni fiscali”, ha precisato la ministra. “Avremo modo di confrontarci ...

Il nuovo bonus destinato ai genitori separati o divorziati sarà di un importo fino a 800 euro mensili: vediamo tutte le novità.