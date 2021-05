Arriva il coprifuoco a mezzanotte? (Di giovedì 6 maggio 2021) “Sposteremo il coprifuoco quando i numeri e le evidenze epidemiologiche ce lo consentiranno”, ha spiegato ieri sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Le ipotesi in campo sono quelle di spostarlo alle 23 o a mezzanotte dal 17 maggio La prossima settimana, tra mercoledì e venerdì, Mario Draghi riunirà la cabina di regia politica. I temi saranno quelli delle riaperture, a partire dal coprifuoco. L’ipotesi spiegata dal Corriere è che possa slittare alle 23 dal 17 maggio: L’ipotesi più probabile è che il «tutti a casa» scatti alle 23. Il giorno tanto atteso potrebbe essere il 17 maggio, a tre settimane dall’entrata in vigore del decreto 26 aprile. «Verificheremo l’andamento dei contagi dopo 21 giorni dalle riaperture e si vedrà l’impatto che hanno avuto», spiega il ministro della Cultura Dario Franceschini. Il responsabile della ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) “Sposteremo ilquando i numeri e le evidenze epidemiologiche ce lo consentiranno”, ha spiegato ieri sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Le ipotesi in campo sono quelle di spostarlo alle 23 o adal 17 maggio La prossima settimana, tra mercoledì e venerdì, Mario Draghi riunirà la cabina di regia politica. I temi saranno quelli delle riaperture, a partire dal. L’ipotesi spiegata dal Corriere è che possa slittare alle 23 dal 17 maggio: L’ipotesi più probabile è che il «tutti a casa» scatti alle 23. Il giorno tanto atteso potrebbe essere il 17 maggio, a tre settimane dall’entrata in vigore del decreto 26 aprile. «Verificheremo l’andamento dei contagi dopo 21 giorni dalle riaperture e si vedrà l’impatto che hanno avuto», spiega il ministro della Cultura Dario Franceschini. Il responsabile della ...

SaettaMcQueen36 : @LegaSalvini Si, poi arriva la mozione per eliminare il coprifuoco e vi astenete. Coglioni. - MamolkcsMamol : RT @matteo_1093: @Pupi18054216 Possono anche votare l’abolizione del coprifuoco, ma poi sostengono il green pass e non si rendono conto del… - matteo_1093 : @Pupi18054216 Possono anche votare l’abolizione del coprifuoco, ma poi sostengono il green pass e non si rendono co… - debufred : #passvaccinale per chi arriva dall'estero. I #turisti per caso non vorranno ache sapere se le strutture ricettive r… - BufaloEma : @borghi_claudio Ma la gente veramente non ci arriva? Se fdi fosse realmente contro il coprifuoco entrerebbe al gove… -