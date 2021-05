Affidi illeciti | respinte tutte le richieste delle difese

Advertising

FratellidItalia : Dopo 9 mesi di rinvii e ritardi finalmente la Commissione d’inchiesta sul sistema degli affidi illeciti e le case f… - FratellidItalia : ?? Grazie a Fratelli d'Italia, parte la Commissione parlamentare d'inchiesta sugli affidi illeciti - GuglielmoAnton4 : RT @GuglielmoAnton4: @nzingaretti Lo scandalo degli affidi illeciti alle case famiglia sono una responsabilità spesso degli assistenti soci… - GuglielmoAnton4 : @nzingaretti Lo scandalo degli affidi illeciti alle case famiglia sono una responsabilità spesso degli assistenti s… - MrCacco02 : @CanesiCarlo @redback81 @StaseraItalia @marattin madonna che palle quella storia parla di affidi illeciti il ddl pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Affidi illeciti

Agenzia ANSA

La pm Valentina Salvi, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ipotizza un business illecito, legato al mondo deglidei minori, allontanati ingiustamente dalle famiglie con storie ...Fratelli d' Italia ha presentato un esposto sul sistema degliin Piemonte ROMA - Al via in Parlamento l'inchiesta politica sul sistema degli. Dopo il caso Bibbiano, che ha di fatto messo in evidenza diverse problematiche del sistema italiano nella gestione dei minorenni, ma soprattutto i danni indelebili alle tante famiglie ...Le intercettazioni disposte nell'inchiesta sugli affidi in Val d'Enza sono utilizzabili e non ci sono lacune negli atti depositati dall'accusa, se non marginali e a cui la Procura ha già posto rimedio ...(MeridianaNotizie) Roma, 4 maggio 2021 – Al via in Parlamento l’inchiesta politica sul sistema degli affidi llleciti. Dopo il caso Bibbiano, che ha di fatto messo in evidenza diverse problematiche del ...