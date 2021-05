Wreckfest su PS5 è in esclusiva per gli utenti PlayStation Plus, per un mese – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 5 maggio 2021) Wreckfest: Drive Hard Die Last su PS5 è attualmente disponibile in esclusiva per gli utenti PlayStation Plus per un mese, con lancio a giugno per gli altri.. Wreckfest: Drive Hard Die Last su PS5 è di fatto un’esclusiva dedicata agli utenti PlayStation Plus per un mese, mentre verrà messo a disposizione per tutti gli altri utenti non abbonati nella data che era stata annunciata in precedenza, ovvero l’1 giugno 2021. La questione aveva sollevato dei dubbi nel momento dell’annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di maggio 2021 per gli abbonati a PS Plus, visto che in effetti Wreckfest su … Notizie giochi PlayStation 5Read ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021): Drive Hard Die Last su PS5 è attualmente disponibile inper gliper un, con lancio a giugno per gli altri..: Drive Hard Die Last su PS5 è di fatto un’dedicata agliper un, mentre verrà messo a disposizione per tutti gli altrinon abbonati nella data che era stata annunciata in precedenza, ovvero l’1 giugno 2021. La questione aveva sollevato dei dubbi nel momento dell’annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di maggio 2021 per gli abbonati a PS, visto che in effettisu … Notizie giochi5Read ...

infoitscienza : Wreckfest su PS5 è in esclusiva per gli utenti PlayStation Plus, per un mese - Cirik88 : I giochi Plus di maggio sono disponibili per il download sul PlayStation Store. - Wreckfest (versione PS5) ->… - svarioken : ?? Puoi già riscattare Wreckfest (PS5), uno dei PlayStation Plus del mese. • - Spartano_78 : RT @RpgBox77: Signori, alla demenza non c'è limite. Vi presento la patch esclusiva (temporale). Formiamo un comitato #Filippocomprailmondo… - RpgBox77 : Signori, alla demenza non c'è limite. Vi presento la patch esclusiva (temporale). Formiamo un comitato… -