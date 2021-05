Steph Curry e Julius Randle eletti Mvp di aprile (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono Steph Curry e Julius Randle i migliori giocatori del mese di aprile. Lo ha deciso l’Nba che ha voluto premiare i due protagonisti di una grande stagione che potrebbe culminare con l’accesso ai playoff delle loro rispettive squadre. Steph Curry e Julius Randle: qual’e’ il loro rendimento? Steph Curry sta registrando numeri da record. La stella dei Golden State Warriors sta viaggiando ad una media di 31.4 punti, 5.5 rimbalzi e 5.8 assist con il 42,7% da tre. A conferma di ciò, la scorsa settimana ha stabilito un altro recird da tre punti, superando il numero di tiri da oltre l’arco messi a segno in un mese. Julius Randle sta diventando il punto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sonoi migliori giocatori del mese di. Lo ha deciso l’Nba che ha voluto premiare i due protagonisti di una grande stagione che potrebbe culminare con l’accesso ai playoff delle loro rispettive squadre.: qual’e’ il loro rendimento?sta registrando numeri da record. La stella dei Golden State Warriors sta viaggiando ad una media di 31.4 punti, 5.5 rimbalzi e 5.8 assist con il 42,7% da tre. A conferma di ciò, la scorsa settimana ha stabilito un altro recird da tre punti, superando il numero di tiri da oltre l’arco messi a segno in un mese.sta diventando il punto di ...

sportli26181512 : NBA, New Orleans: Steph Curry sta per tirare ma si spengono le luci dell'arena. VIDEO: Momento curioso nella sfida… - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, New Orleans: Steph Curry sta per tirare ma si spengono le luci dell'arena. VIDEO #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA, New Orleans: Steph Curry sta per tirare ma si spengono le luci dell'arena. VIDEO #SkyNBA #NBA - BasketUniverso : NBA - Steph Curry è il più veloce a segnare 300 triple in una stagione - SportandoIT : Steph Curry e Julius Randle eletti giocatori NBA del mese -

Ultime Notizie dalla rete : Steph Curry NBA, Saddiq Bey: il rookie che da tre ha fatto meglio di Steph Curry e Allen Iverson ... sono arrivati 26 punti con 5 triple a bersaglio ? tanto che recentemente le sue imprese da oltre l'arco lo hanno portato a superare due nomi leggendari come quello di Steph Curry e Allen Iverson . ...

Basket: Nba; Gallinari show in vittoria Atlanta su Portland Di contro i Warriors hanno avuto la meglio sui Pelicans per 123 - 108, grazie anche ai 41 punti di Steph Curry. Ma questa è stata soprattutto la notte di Carmelo Anthony: solo 14 punti per il lungo ...

NBA, Steph Curry on fire: 23 punti in un solo quarto. VIDEO Sky Sport NBA, super Antetokounmpo schianta ancora Brooklyn I risultati della notte NBA: spiccano i successi di Bucks, Suns e Mavericks. Altra prova di forza dei Milwaukee Bucks contro i Brooklyn Nets. Nella notte italiana fra martedì e mercoledì, Giannis Ant ...

NBA, i Suns si riprendono la vetta ad Ovest Nella notte della nuova vittoria di Milwaukee sui Nets il duo Booker-Paul trascina Phoenix ad una vittoria più sofferta del previsto contro i Cavaliers. Hardaway e Doncic implacabili, Mavs sul velluto ...

... sono arrivati 26 punti con 5 triple a bersaglio ? tanto che recentemente le sue imprese da oltre l'arco lo hanno portato a superare due nomi leggendari come quello die Allen Iverson . ...Di contro i Warriors hanno avuto la meglio sui Pelicans per 123 - 108, grazie anche ai 41 punti di. Ma questa è stata soprattutto la notte di Carmelo Anthony: solo 14 punti per il lungo ...I risultati della notte NBA: spiccano i successi di Bucks, Suns e Mavericks. Altra prova di forza dei Milwaukee Bucks contro i Brooklyn Nets. Nella notte italiana fra martedì e mercoledì, Giannis Ant ...Nella notte della nuova vittoria di Milwaukee sui Nets il duo Booker-Paul trascina Phoenix ad una vittoria più sofferta del previsto contro i Cavaliers. Hardaway e Doncic implacabili, Mavs sul velluto ...