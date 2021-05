leggoit : #roma sprofonda: dall'Aurelio all'Appio, tutte le #voragini nelle strade della Capitale degli ultimi mesi - infoiteconomia : Piazza Affari in netto calo: Ferrari sprofonda ma la Roma vola - DmitryEvic : La Roma sprofonda nel silenzio generale. Un silenzio colpevole. La squadra scivola mestamente verso l’ottavo posto,… - CalcioPillole : RT @CipFanta: #Ronaldo torna leader al #fantacalcio, #Dzeko sprofonda con la #Roma e porta malus al #fantacalcio. Ne parliamo su #CIP?? h… - CipFanta : #Ronaldo torna leader al #fantacalcio, #Dzeko sprofonda con la #Roma e porta malus al #fantacalcio. Ne parliamo su… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sprofonda

leggo.it

. La Capitale rischia di diventare famosa, più che per i suoi sette colli, per i suoi crolli. Sono diverse le voragini che si sono aperte sulle strade negli ultimi mesi. Un dato ...Fuori dal paniere principale invece il "titulo" che ha fatto fuochi e fiamme è quello della(+21,02%) grazie all'arrivo in panchina dell'allenatore portoghese José Mourinho. Giornata a due facce ...Roma sprofonda. La Capitale rischia di diventare famosa, più che per i suoi sette colli, per i suoi crolli. Sono diverse le voragini che si sono ...Un altro autocarro, che era momentaneamente fermo lungo strada, è rimasto incastrato in una voragine per il cedimento del manto stradale.