Processo per la morte di George Floyd, Chauvin ricorre in appello (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è concluso il Processo per la morte di George Floyd. L’agente Chauvin è colpevole di omicidio. L’ex agente ricorre in appello. NEW YORK (STATI UNITI) – Siamo alla conclusione del Processo per la morte di George Floyd. Sul banco degli imputati il poliziotto Derek Chauvin, accusato di aver ucciso il 46enne afroamericano. Al termine di lunghe udienze, trasmesse in diretta televisiva, la giuria ha giudicato l’imputato colpevole di omicidio. L’ex agente ha deciso di ricorrere in appello. I parenti di George Floyd in ginocchio in apertura della prima udienza del Processo Come riportato dal ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è concluso ilper ladi. L’agenteè colpevole di omicidio. L’ex agentein. NEW YORK (STATI UNITI) – Siamo alla conclusione delper ladi. Sul banco degli imputati il poliziotto Derek, accusato di aver ucciso il 46enne afroamericano. Al termine di lunghe udienze, trasmesse in diretta televisiva, la giuria ha giudicato l’imputato colpevole di omicidio. L’ex agente ha deciso dire in. I parenti diin ginocchio in apertura della prima udienza delCome riportato dal ...

