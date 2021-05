Prima di parlare del bacio di Biancaneve, è bene sapere che non è «un caso» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non esiste un caso «bacio di Biancaneve». Facciamo questa premessa doverosa, perché non esiste una vera e propria notizia, ma al massimo un commento. Siamo stati noi, in Italia, a creare un problema più grande di quello che in realtà c’è, non ci sono provvedimenti ufficiali che – in qualche modo – coinvolgono le autorità interessate, non c’è una decisione politica, non c’è una nota ufficiale di Disneyland. Semplicemente c’è una recensione realizzata da una testata online discretamente importante a San Francisco (il San Francisco Gate – SFGATE -, che ha circa 600mila followers su Facebook) e un’opinione dei columnist di turno, Katie Dowd e Julie Tremaine, che è diventata molto popolare. LEGGI ANCHE > Gramellini scivola sulla bufala di Oxford che vuole abolire Mozart bacio di Biancaneve, nessun ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non esiste undi». Facciamo questa premessa doverosa, perché non esiste una vera e propria notizia, ma al massimo un commento. Siamo stati noi, in Italia, a creare un problema più grande di quello che in realtà c’è, non ci sono provvedimenti ufficiali che – in qualche modo – coinvolgono le autorità interessate, non c’è una decisione politica, non c’è una nota ufficiale di Disneyland. Semplicemente c’è una recensione realizzata da una testata online discretamente importante a San Francisco (il San Francisco Gate – SFGATE -, che ha circa 600mila followers su Facebook) e un’opinione dei columnist di turno, Katie Dowd e Julie Tremaine, che è diventata molto popolare. LEGGI ANCHE > Gramellini scivola sulla bufala di Oxford che vuole abolire Mozartdi, nessun ...

