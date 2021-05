No, Pasolini non fu espulso dal PCI perché era omosessuale (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ho letto su Internet e quindi lo condivido. Non passa neanche per l’anticamera del cervello di questi sovranisti l’idea che non tutto quel che viene pubblicato sui social sia vero. E, proprio seguendo questo manuale del sovranista medio da tastiera, su Twitter e Facebook è stata diffusa la bufala di “Pasolini espulso dal PCI perché omosessuale“. La fake news è deflagrata all’indomani della tanto contestata esibizione di Fedez sul palco del Concertone del Primo Maggio all’Auditorium Parco della Musica. Ovviamente si tratta di pura disinformazione prodotto e protratta da chi non conosce la storia. LEGGI ANCHE > Fedez ha dimostrato una volta per tutte che la tv, di fronte agli influencer, non può più competere Il testo copiato&incollato è sempre lo stesso, come si evince da questa breve raccolta. Abbiamo isolato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ho letto su Internet e quindi lo condivido. Non passa neanche per l’anticamera del cervello di questi sovranisti l’idea che non tutto quel che viene pubblicato sui social sia vero. E, proprio seguendo questo manuale del sovranista medio da tastiera, su Twitter e Facebook è stata diffusa la bufala di “dal PCI“. La fake news è deflagrata all’indomani della tanto contestata esibizione di Fedez sul palco del Concertone del Primo Maggio all’Auditorium Parco della Musica. Ovviamente si tratta di pura disinformazione prodotto e protratta da chi non conosce la storia. LEGGI ANCHE > Fedez ha dimostrato una volta per tutte che la tv, di fronte agli influencer, non può più competere Il testo copiato&incollato è sempre lo stesso, come si evince da questa breve raccolta. Abbiamo isolato ...

