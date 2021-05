Infopoint Lignano: nuovo look e servizi più efficienti (Di mercoledì 5 maggio 2021) “I 19 Infopoint della Regione rappresentano una vetrina d’eccellenza per la destinazione Friuli Venezia Giulia e un supporto per i turisti che desiderano ricevere dettagli sulle nostre località: il progetto di restyling sta proseguendo e oggi ho potuto apprezzare quello, assai importante per la strategia turistica, di Lignano Sabbiadoro che riaprirà al pubblico completamente rinnovato per offrire un servizio sempre più puntuale ed efficiente”. Lo ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, visitando oggi in vista dell’apertura della stagione estiva l’Infopoint di Lignano Sabbiadoro che apparirà a cittadini e utenti in nuova veste: niente più bancone, più spazio a monitor per i video, l’area merchandising valorizzata, un “salta code” per numerare gli ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 maggio 2021) “I 19della Regione rappresentano una vetrina d’eccellenza per la destinazione Friuli Venezia Giulia e un supporto per i turisti che desiderano ricevere dettagli sulle nostre località: il progetto di restyling sta proseguendo e oggi ho potuto apprezzare quello, assai importante per la strategia turistica, diSabbiadoro che riaprirà al pubblico completamente rinnovato per offrire uno sempre più puntuale ed efficiente”. Lo ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, visitando oggi in vista dell’apertura della stagione estiva l’diSabbiadoro che apparirà a cittadini e utenti in nuova veste: niente più bancone, più spazio a monitor per i video, l’area merchandising valorizzata, un “salta code” per numerare gli ...

